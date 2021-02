Barella su Zaniolo | “Vorrei dimenticare il suo infortunio | ma sono certo che si riprenderà”

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il centrocampista dell’Inter, Nicolò, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN in cui ha parlato del suo arrivo in Nazionale “Ho sempre detto che inserirmi è stato facile perché citanti campioni e a centrocampo chi gioca gioca. CiJorginho, Verratti, Pellegrini, Sensi, Locatelli…tutti grandi giocatori. Anche fuori dal campotutti bravissimi e il mister ci ha lasciato liberi di esprimerci al massimo. Tutti danno il proprio contributo”. Poi parlando diha dichiarato: “Un ricordo cheè il suoin Olanda. Viverlo è stato ancora più brutto che saperlo al telefono come successo la prima volta. È un grande calciatore che ancora non è riuscito a esprimersi al meglio. È ancora più forte di ...