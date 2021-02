Aversa | l’Onlus alza la voce | “Il Comune ha cancellato fondi per sicurezza stradale”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato a firma di Biagio Ciaramella dell’A.I.F.V.S. Onlusinerente la condizione delle buche nel territorio comunale. Di seguito il testo: “Ancora in attesa di risposte. In data 5 settembre 2019 fu approvata dalla Commissione ai Lavori Pubblici la richiesta di protocollo che vedeva coinvolti, in relazione al delicato tema della, ildi, l’Associazione italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus presieduta da Alberto Pallotti, e l’Associazione “Mamme Coraggio”, presidente Elena Ronzullo. L’intesa aveva come oggetto cinque punti precisi, che richiedono, tutt’ora, immediato intervento: monitoraggio degli incidenti stradali finalizzato ad individuare in maniera puntuale ...