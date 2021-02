Atp Melbourne 1, David Goffin incorona il nuovo fenomeno Carlos Alcaraz: “E’ incredibile, mi ha distrutto” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Mi ha semplicemente distrutto, quindi vorrei dirgli bravo”. Sono queste le prime dichiarazioni a caldo di David Goffin dopo aver perso il suo incontro di secondo turno all’ATP Melbourne 1 2021 contro il giovane spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3 6-3. Il trentenne belga, n.14 ATP e prima testa di serie del seeding in questo Great Ocean Road Open, ha pagato pesantemente dazio e si è dovuto arrendere clamorosamente al fenomenale 18enne iberico. “Non aveva niente da perdere oggi. Giocherà per la prima volta uno Slam ed ha meno di 18 anni. Colpisce la palla in maniera incredibile. Non so se gioca sempre come ha fatto contro di me, ma la sua è stata una prestazione sontuosa. Non mi ha lasciato mai giocare“, ha detto Goffin dopo il match in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Mi ha semplicemente, quindi vorrei dirgli bravo”. Sono queste le prime dichiarazioni a caldo didopo aver perso il suo incontro di secondo turno all’ATP1 2021 contro il giovane spagnolocon il punteggio di 6-3 6-3. Il trentenne belga, n.14 ATP e prima testa di serie del seeding in questo Great Ocean Road Open, ha pagato pesantemente dazio e si è dovuto arrendere clamorosamente al fenomenale 18enne iberico. “Non aveva niente da perdere oggi. Giocherà per la prima volta uno Slam ed ha meno di 18 anni. Colpisce la palla in maniera. Non so se gioca sempre come ha fatto contro di me, ma la sua è stata una prestazione sontuosa. Non mi ha lasciato mai giocare“, ha dettodopo il match in ...

