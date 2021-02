Anticorpi monoclonali: Aifa autorizza l’uso di due prodotti per trattamento Covid-19 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'autorizzazione per una casistica limitata in fase precoce in pazienti ad alto rischio di evoluzione. Gli Anticorpi monoclonali approvati per la cura del Covid sono due, quelli prodotti da Regeneron e da Eli Lilly Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'zione per una casistica limitata in fase precoce in pazienti ad alto rischio di evoluzione. Gliapprovati per la cura delsono due, quellida Regeneron e da Eli Lilly

fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - MediasetTgcom24 : Covid, Palù (Aifa): 'Nessun dubbio sugli anticorpi monoclonali, usarli ora' #monoclonali - ladyonorato : Precisazione che evidenzia ancor più l’asservimento italiano alla supremazia dell’UE... potevano approvare autonoma… - Brownfox_51 : RT @Frances72595418: Aifa verso ok a due anticorpi monoclonali con limitazioni - AleGnocchi : RT @MedBunker: Giorgio Palù, presidente Aifa, dice che gli anticorpi monoclonali, efficaci per COVID, vanno fatti solo in chi è nelle fasi… -