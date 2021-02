Alla fine Renzi esulta | È la scelta giusta Ma i 5 Stelle già avvisano | voteremo no

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Sfuma l'intesa. Il leader di IV aveva sempre indicato l'ex governatore Bce. Crimi: "Siamo per un governo politico, non appoggiamo Draghi"

Sfuma l'intesa. Il leader di IV aveva sempre indicato l'ex governatore Bce. Crimi: "Siamo per un governo politico, non appoggiamo Draghi"No assolutodi quota cento. Qui rischiano di saltare due milioni di posti di lavoro, non si può pensare di tornareFornero. Infine un piano di apertura dei cantieri e un piano di ...Alla fine l’arcano di quanto è disposto a spendere il Comune per acquistare l’ex teatro ‘Gigli’ è stato svelato e la montagna ha partorito un topolino: per la maggioranza del sindaco Nazareno Franchel ...Il deputato e volto storico del Tg5 dà vita a un gruppo "europeista" che si colloca nel centrodestra, senza essere sovranista ...