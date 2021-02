A un passo dal suicidio Ivana Spagna ha capito che era da codardi (Foto) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non è la prima volta che Ivan Spagna racconta di avere pensato al suicidio ma è sempre sconvolgente ascoltarla (Foto). Aveva pensato a tutto, aveva organizzato tutto per morire ed è stata la sua gattina a salvarle la vita. L’amore di Ivana Spagna per gli animali è immenso, in particolare per i gatti. A Oggi è un altro giorno racconta che se lei ha salvato tanti felini loro le hanno ridato la voglia di vivere. E’ accaduto tutto dopo la morte della madre, la cantante era legatissima a lei, così come a suo padre. Con la mamma però aveva un rapporto davvero speciale, le raccontava tutto. Un brutto male l’ha portata via, aveva già perso il papà per un tumore e quando ha dovuto dire addio anche a lei è iniziato un periodo terribile. Ivana Spagna DOPO LA MORTE DELLA MADRE ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Non è la prima volta che Ivanracconta di avere pensato alma è sempre sconvolgente ascoltarla (). Aveva pensato a tutto, aveva organizzato tutto per morire ed è stata la sua gattina a salvarle la vita. L’amore diper gli animali è immenso, in particolare per i gatti. A Oggi è un altro giorno racconta che se lei ha salvato tanti felini loro le hanno ridato la voglia di vivere. E’ accaduto tutto dopo la morte della madre, la cantante era legatissima a lei, così come a suo padre. Con la mamma però aveva un rapporto davvero speciale, le raccontava tutto. Un brutto male l’ha portata via, aveva già perso il papà per un tumore e quando ha dovuto dire addio anche a lei è iniziato un periodo terribile.DOPO LA MORTE DELLA MADRE ...

JuventusFCYouth : #Dabo a un passo dal segnare il suo primo gol in bianconero così... ?? #Under23 #ForzaJuve - coldcoffeetina : In questo momento sono a un passo così da creare dal nulla un cast per riportare sulle scene Mamma mia - omykamal : 'Perfino lavorare'. E con questo, dal pianeta Terra passo e chiudo. La linea torna a voi, su Marte. #Toninelli - CittadinidiTwtt : RT @BarberiniCorsin: Non passò molto tempo che a Palazzo Corsini cominciarono a giungere preziose donazioni. La prima fu costituita da 14 v… - giocarmon : °*° Se si prende la serie dei numeri naturali e partendo dal 2 si sommano tre a tre, si ottiene una serie a passo… -