Uomini e Donne, anticipazioni 2 febbraio: Cosa combinerà Gemma Galgani? Qualcuno sostituirà Davide Donadei? (Di martedì 2 febbraio 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 2 febbraio: ecco Cosa avverrà oggi. Uomini e Donne, anticipazioni 2 febbraio: nuova discussione inconcludente tra Gemma e Maurizio Guerci Non si è ancora arrivati a capo dei sospetti di Gemma Galgani, secondo cui Maurizio Guerci l'avrebbe lasciata per un'altra. I due avranno un nuovo lungo confronto che non porterà a nulla e ci si chiede se la dama esibirà prove contro il cavaliere, come aveva annunciato che avrebbe fatto, non si sapeva quando. Giancarlo contro Aurora Si passerà ad un'altra famosa protagonista del Trono Over: Aurora Tropea. Prima la dama liquiderà un cavaliere che ha cercato di conoscere questa settimana, poi per lei ne arriverà un ...

