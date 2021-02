Un Posto al Sole non va in onda oggi e sui social scoppia la polemica (Di martedì 2 febbraio 2021) Un Posto al Sole non va in onda oggi, 2 febbraio. scoppia la polemica sui social dove i fan della soap napoletana si raccolgono per lamentarsi del comportamento di Rai3. Perché anticipare Cartabianca per occuparsi della crisi del Governo e relativi aggiornamenti quando su Rai2 sta andando in onda la stessa cosa? Questo è quello che si chiede il pubblico della soap che anche la scorsa settimana ha dovuto rinunciare alla puntata poi recuperata a fatica venerdì sera. Nessuna spiegazione e nessun annuncio ufficiale da parte della Rai, semplicemente il pubblico si è posizionato davanti allo schermo al solito orario, intorno alle 20.30, per trovare Cartabianca. E sui social? Anche sui profili ufficiali che avrebbero potuto annunciare il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Unalnon va in, 2 febbraio.lasuidove i fan della soap napoletana si raccolgono per lamentarsi del comportamento di Rai3. Perché anticipare Cartabianca per occuparsi della crisi del Governo e relativi aggiornamenti quando su Rai2 sta andando inla stessa cosa? Questo è quello che si chiede il pubblico della soap che anche la scorsa settimana ha dovuto rinunciare alla puntata poi recuperata a fatica venerdì sera. Nessuna spiegazione e nessun annuncio ufficiale da parte della Rai, semplicemente il pubblico si è posizionato davanti allo schermo al solito orario, intorno alle 20.30, per trovare Cartabianca. E sui? Anche sui profili ufficiali che avrebbero potuto annunciare il ...

