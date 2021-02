Tragedia a Civitavecchia | 17enne precipita dal sesto piano | ipotesi suicidio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 2 febbraio 2021) Ancora un’altraditra i giovanissimi. Questa volta a, dove una ragazzina di 17 anni, èta dal balcone della sua abitazione. L’dioggi ha il cuore spezzato. Un dolore immenso che travolge tutti e ci invita alla riflessione, per una ragazza di 17 anni che nel fiore dei suoi anni ci ha lasciato. Per questo invito tutti domani mattina, su iniziativa degli studenti di tutte le scuole, a fermarsi per un minuto di silenzio, abbracciando idealmente la famiglia della giovane.” Queste sono le parole del Sindaco diche attraverso un post su Facebook, ha ricordato lala quale, nella giornata di ieri, èta dal balcone della ...