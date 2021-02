Solos | Morgan Freeman | Anne Hathaway e Uzo Aduba nel cast della nuova serie Amazon

(Di martedì 2 febbraio 2021) IldiUnstellare sbarcherà a breve suPrime Video:e Uzosaranno tra i protagonistiantologica, il cui lancio è previsto per quest’anno. Creata dal produttore e showrunner David Weil perOriginal e prodotta dagliStudios,è un’antologia in sette episodi firmata da diversi registi, tra i quali lo stesso Weil, il produttore esecutivo Sam Taylor-Johnson, Zach Braff e Tiffany Johnson. Unadrammatica ed incentrata sui legami umani raccontando l’esperienza dei singoli, di chi si crede solo ma, in ...

I Premi OscarFreeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren , la vincitrice di un Emmy Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens e Constance Wu faranno parte del cast di, la nuova serie ...Amazon mette insieme un cast stellare per una nuova serie TV antologica drammatica, "". David Well sarà produttore e showrunner, con il delicato compito di gestire nomi come i Premi OscarFreeman , Helen Mirren e Anne Hathaway , la vincitrice di un Emmy Uzo Aduba, Anthoy ...Rvelati dettagli in esclusiva sul nuovo show Solos, diretto da David Weil la serie tv antologica. Presto disponibile su Amazon Prime Video.Su Prime Video arriva Solos, antologia di 7 episodi con Morgan Freeman, Anne Hathaway ed Helen Mirren. Scopri di più nel nostro articolo.