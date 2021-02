Serie C, così i risultati degli anticipi delle 17.30 (Di martedì 2 febbraio 2021) Serie C oggi in campo oggi per la 22a giornata di campionato, la terza di ritorno. Ecco i verdetti delle gare disputate nel pomeriggio alle 17.30. Serie C – Girone A Pontedera-Carrarese 1-1 61? Magrassi (P),64? Piscopo (C) Serie C – Girone B Modena-Triestina 1-1 53? Tartaglia (P), 86? Luppi (M) Serie C – Girone C Foggia-Teramo 0-0 Autore: Adriano Fiorini Articolo precedente Seguici su: Pagina Facebook Il calcio di Metropolitan Pagina Facebook Metropolitan Magazine Italia Account Twitter Ufficiale Metropolitan Magazine Italia Lega Pro L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021)C oggi in campo oggi per la 22a giornata di campionato, la terza di ritorno. Ecco i verdettigare disputate nel pomeriggio alle 17.30.C – Girone A Pontedera-Carrarese 1-1 61? Magrassi (P),64? Piscopo (C)C – Girone B Modena-Triestina 1-1 53? Tartaglia (P), 86? Luppi (M)C – Girone C Foggia-Teramo 0-0 Autore: Adriano Fiorini Articolo precedente Seguici su: Pagina Facebook Il calcio di Metropolitan Pagina Facebook Metropolitan Magazine Italia Account Twitter Ufficiale Metropolitan Magazine Italia Lega Pro L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

