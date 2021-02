Sci, Sofia Goggia: “Ho finito le lacrime” (Di martedì 2 febbraio 2021) La sciatrice ha rotto il silenzio dopo la rottura del piatto tibiale In pochi giorni è cambiato tutto per la sciatrice azzurra Sofia Goggia. La bergamasca domenica pomeriggio è caduta mentre scendeva a valle a Garmisch dopo che il Super G era stato cancellato. Per l’italiana è arrivata la peggiore delle diagnosi: rottura del piatto tibiale e stagione finita a pochi giorni dai Mondiali di Cortina. Tanti i messaggi di solidarietà e sostegno ricevuti in queste ore, da tutto il mondo dello sport e non solo. Ci sono i messaggi di Michela Moioli amica e atleta di snowboard, della sciatrice Marta Bassino e poi di Federica Pellegrini, dell’ex pattinatrice Valentina Marchei, di Claudio Marchisio e della ginnasta Vanessa Ferrari (che di infortuni ne sa qualcosa). Poi è arrivato anche un suo post che ha rotto il silenzio. Sofia è sincera, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 2 febbraio 2021) La sciatrice ha rotto il silenzio dopo la rottura del piatto tibiale In pochi giorni è cambiato tutto per la sciatrice azzurra. La bergamasca domenica pomeriggio è caduta mentre scendeva a valle a Garmisch dopo che il Super G era stato cancellato. Per l’italiana è arrivata la peggiore delle diagnosi: rottura del piatto tibiale e stagione finita a pochi giorni dai Mondiali di Cortina. Tanti i messaggi di solidarietà e sostegno ricevuti in queste ore, da tutto il mondo dello sport e non solo. Ci sono i messaggi di Michela Moioli amica e atleta di snowboard, della sciatrice Marta Bassino e poi di Federica Pellegrini, dell’ex pattinatrice Valentina Marchei, di Claudio Marchisio e della ginnasta Vanessa Ferrari (che di infortuni ne sa qualcosa). Poi è arrivato anche un suo post che ha rotto il silenzio.è sincera, ...

