Scandicci-Busto Arsizio oggi | orario | tv | programma | streaming Champions League volley

oggi martedì 2 febbraio (ore 17.00) si gioca Scandicci-Busto Arsizio, match valido per la fase a gironi della Champions League 2021 di volley femminile. A Schwerin (Germania) incomincia il secondo round robin della Pool A, al termine di questi tre giorni in terra tedesca conosceremo la classifica definitiva di questo raggruppamento. Ricordiamo che le vincitrici dei cinque gironi e le tre migliori seconde classificate si qualificano ai quarti di finale. Scandicci è in testa con 3 vittorie (8 punti) davanti allo Schwerin (2 vittorie, 6 punti) e a Busto Arsizio (1 vittoria, 3 punti). Le toscane cercano il successo nel derby per compiere un passo importante verso il passaggio del turno, le lombarde sanno che non possono ...

