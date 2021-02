Roma, spari nel vuoto, poi la pistola contro un padre e la figlia: tassista arrestato (Di martedì 2 febbraio 2021) Scende dal taxi, spara prima in aria, poi punta la pistola contro un balcone dove sono affacciati un padre con la figlia piccola. Pomeriggio di terrore a Roma, esattamente nel quadrante nord est della capitale, dove un uomo di 45 anni alla guida di un taxi ha sparato due colpi in area con una pistola beretta. L’evento intorno alle 17.00 del pomeriggio nel quartiere Cinquina, appena fuori dal Grande Raccordo Anulare, fra le zone della Bufalotta e della Cesarina. La tranquillità del quartiere situato nel III Municipio capitolino è stata rotta dal rumore degli spari esplosi, dando cosi luogo a numerose telefonate al 112. L’uomo ha successivamente tentato nuovamente di sparare, questa volta in direzione di un balcone dove erano affacciati un ... Leggi su chenews (Di martedì 2 febbraio 2021) Scende dal taxi, spara prima in aria, poi punta laun balcone dove sono affacciati uncon lapiccola. Pomeriggio di terrore a, esattamente nel quadrante nord est della capitale, dove un uomo di 45 anni alla guida di un taxi ha sparato due colpi in area con unaberetta. L’evento intorno alle 17.00 del pomeriggio nel quartiere Cinquina, appena fuori dal Grande Raccordo Anulare, fra le zone della Bufalotta e della Cesarina. La tranquillità del quartiere situato nel III Municipio capitolino è stata rotta dal rumore degliesplosi, dando cosi luogo a numerose telefonate al 112. L’uomo ha successivamente tentato nuovamente di sparare, questa volta in direzione di un balcone dove erano affacciati un ...

CorriereCitta : Roma, gli spari svegliano i residenti di Cinecittà est: uomo raggiunto da 2 colpi d’arma da fuoco, è gravi condizio… - Fabio656Perelli : @guglielmotim Certo che quando la Roma decide de sparì dal campo, sparisce bene bene eh!???? - Piero_Strada : RT @cathomeless13: Vai in #ArabiaSaudita, spari cose storiche a casaccio tipo il piacione che vuole conquistare la turista a Roma, poi la f… - kaIos87 : RT @cathomeless13: Vai in #ArabiaSaudita, spari cose storiche a casaccio tipo il piacione che vuole conquistare la turista a Roma, poi la f… - g_alo87 : RT @cathomeless13: Vai in #ArabiaSaudita, spari cose storiche a casaccio tipo il piacione che vuole conquistare la turista a Roma, poi la f… -