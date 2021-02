Roma | Bernaudo lancia affissioni da candidato sindaco | “Riprendiamoci il diritto di sognare”

(Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – Qualcuno inizia a fare sul serio a Roma. Mentre nel centrosinistra si fa fatica a trovare un candidato ufficiale, e in attesa che nel campo del centrodestra si faccia chiarezza sui nomi, è iniziata la campagna affissioni di Andrea Bernaudo, candidato sindaco di Roma di Liberisti Italiani.Bernaudo è stato il primo a presentare la sua candidatura nel centrodestra e ora è anche il primo a informare i romani, sulle strade, della sua corsa per il Campidoglio. Sui manifesti elettorali Bernaudo appare davanti allo slogan ‘Riprendiamoci il diritto di sognare’.

STADIO ROMA BERNAUDO – Andrea Bernaudo, presidente dei Liberisti Italiani e candidato a sindaco di Roma, ha parlato della questione relativa alla costruzione degli stadi nella Capitale, in particolare ...