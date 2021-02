Myanmar: esercito sospende traffico aereo internazionale fino al 1 giugno (Di martedì 2 febbraio 2021) Naypyidaw, 2 feb. (Adnkronos/Europa Press) - L'esercito del Myanmar ha ordinato la sospensione del traffico aereo internazionale nel Paese fino al primo giugno. Lo ha riferito il quotidiano 'The Myanmar Times', secondo cui i militari hanno pubblicato una nota che istruisce tutti i piloti a non entrare nel Paese senza permesso, precisando che il provvedimento resterà in vigore fino alle 23:59 (ora locale) del 31 maggio. Sempre secondo lo stesso giornale, l'esercito - che ha proclamato lo stato di emergenza - ha revocato tutti i permessi di decollo e atterraggio dal Paese e la misura è estesa anche ai voli umanitari. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Naypyidaw, 2 feb. (Adnkronos/Europa Press) - L'delha ordinato la sospensione delnel Paeseal primo. Lo ha riferito il quotidiano 'TheTimes', secondo cui i militari hanno pubblicato una nota che istruisce tutti i piloti a non entrare nel Paese senza permesso, precisando che il provvedimento resterà in vigorealle 23:59 (ora locale) del 31 maggio. Sempre secondo lo stesso giornale, l'- che ha proclamato lo stato di emergenza - ha revocato tutti i permessi di decollo e atterraggio dal Paese e la misura è estesa anche ai voli umanitari.

