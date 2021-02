Musica: Rocco Hunt, 'A un paso de la luna' è il brano più passato da radio spagnole (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Prosegue il successo internazionale di Rocco Hunt. Dopo aver conquistato il Doppio Disco di Platino in Spagna (dato diffuso da ProMusicae) e la prima posizione di LOS40, il network radiofonico più importante della nazione, questa settimana 'A un paso de la luna' feat Ana Mena è anche il brano più passato dalle radio spagnole. Tra i grandi traguardi internazionali del singolo, ci sono anche 2 Dischi D'Oro conquistati in Svizzera. Nella sua versione italiana, 'A un passo dalla luna' ha collezionato 4 Dischi di Platino e si è aggiudicato il secondo posto tra i singoli più venduti del 2020. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Prosegue il successo internazionale di. Dopo aver conquistato il Doppio Disco di Platino in Spagna (dato diffuso da Proe) e la prima posizione di LOS40, il networkfonico più importante della nazione, questa settimana 'A unde la' feat Ana Mena è anche ilpiùdalle. Tra i grandi traguardi internazionali del singolo, ci sono anche 2 Dischi D'Oro conquistati in Svizzera. Nella sua versione italiana, 'A un passo dalla' ha collezionato 4 Dischi di Platino e si è aggiudicato il secondo posto tra i singoli più venduti del 2020.

