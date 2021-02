Milan | Sacchi | “Romagnoli? Ultimamente si limita al compitino | è ora di crescere”

Leggi su sportface

(Di martedì 2 febbraio 2021) “Theo Hernandez? A volte è impulsivo, ragioni di più, ma ha grandi doti fisiche. Calabria ha trovato continuità, è diventato un esempio di generosità.sta facendo solo il, nulla di più, è ora di”. Queste sono le significative dichiarazioni di Arrigo, storico ex allenatore del, rilasciate per le colonne della Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico italiano ha offerto dei giudizi sull’attuale percorso del Diavolo, soffermandosi su tre elementi che compongono la difesa rossonera, attualmente fondamentali per il rendimento costante degli uomini di Stefano Pioli.ha riservato particolare attenzione ad Alessio, spronandolo a far meglio e sfruttare le proprie potenzialità. SportFace.