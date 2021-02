Maurizio Costanzo, frecciatine alla D’Urso: “Anziché condurre programmi..” (Di martedì 2 febbraio 2021) Lo storico presentatore Maurizio Costanzo punzecchia Barbara D’Urso sulle pagine di “Libero”, affermando di preferirla come attrice M. Costanzo (Instagram)Maurizio Costanzo è un giornalista, conduttore sia televisivo che radiofonico, autore e regista italiano. Comincia giovanissimo la carriera nel giornalismo, nel 1956. Esordisce sette anni più tardi in radio, mentre nel 1966 è autore della famosa canzone “Se telefonando” insieme a Ghigo de Chiara, cantata da Mina. Anche il personaggio “Fracchia” è creato da lui in collaborazione con Paolo Villaggio. A partire degli anni settanta conduce diversi programmi in particolar modo talk show. Tra questi troviamo “Acquario”, “Grand’ Italia”, “Fascination”, fino ad arrivare allo spettacolo di maggior successo ... Leggi su kronic (Di martedì 2 febbraio 2021) Lo storico presentatorepunzecchia Barbarasulle pagine di “Libero”, affermando di preferirla come attrice M.(Instagram)è un giornalista, conduttore sia televisivo che radiofonico, autore e regista italiano. Comincia giovanissimo la carriera nel giornalismo, nel 1956. Esordisce sette anni più tardi in radio, mentre nel 1966 è autore della famosa canzone “Se telefonando” insieme a Ghigo de Chiara, cantata da Mina. Anche il personaggio “Fracchia” è creato da lui in collaborazione con Paolo Villaggio. A partire degli anni settanta conduce diversiin particolar modo talk show. Tra questi troviamo “Acquario”, “Grand’ Italia”, “Fascination”, fino ad arrivare allo spettacolo di maggior successo ...

