Marilyn Manson scaricato dalla sua etichetta per le accuse di violenza dell'ex fidanzata (Di martedì 2 febbraio 2021) Brian Warner, in arte Marilyn Manson, è indubbiamente una delle figure più carismatiche e al tempo stesso più controverse del rock degli ultimi trent'anni. Eletto a icona da parte di dark, metallari e satanisti veri o presunti, Manson si è messo subito in luce per uno stile musicale tra industrial e horror-rock, dove i travestimenti e le trovate sceniche truculente sono funzionali al personaggio di anti-Cristo del rock. Il cantante è tornato al centro delle cronache per essere stato scaricato dalla sua etichetta discografica, la Loma Vista Records, a causa delle accuse da parte della sua ex, l'attrice Evan Rachel Wood , di essere stata adescata da Marilyn Manson quando ...

