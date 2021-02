Marilyn Manson respinge le accuse di Evan Rachel Wood | Orribile distorsione della realtà

(Di martedì 2 febbraio 2021)si difende dalledidefinendole un'e ribadendo che le sue relazioni sono sempre state consensuali.ha rotto il silenziondo ledi abusi mosse dall'ex fidanzatache bolla come "un'".scrive su Instagram: "Ovviamente, la mia arte e la mia vita sono state a lungo un magnete per le controversie, ma queste recenticontro di me sono ...

Evan Rachel Wood ha accusato pubblicamente il suo ex Marilyn Manson di abusi e poche ore dopo la casa discografica del cantante, la Loma Vista Recordings, ha deciso di rompere il contratto. Loma Vista ha dichiarato: "Il nome dell'uomo che ha abusato di me è Brian Warner, più noto a tutti come Marilyn Manson. Mi ha adescata quando ero un'adolescente e ha mostruosamente abusato di me per anni". Questa la rivelazione choc di Evan Rachel Wood che su instagram ha deciso di confessare le violenze subite. Marilyn Manson ha risposto alle terribili accuse di Evan Rachel Wood, sottolineando che a suo avviso si tratta solo di un'orribile distorsione della realtà.