Lotito | «Rinnovo Inzaghi? C’è grande intesa | l’unico problema è il tempo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Claudio, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti dopo la presentazione di Carolina Morace Claudio, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti dopo la presentazione di Carolina Morace come nuova allenatrice della Lazio Women. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI– «La società ha fatto una proposta e conc’è unae rapporto, sul piano umano e professionale. Non penso che ci siamo problemi da parte mia e sua per proseguire questo percorso che sta dimostrando che la Lazio esiste, in termini pratici e di forza. Questa Lazio pesa in termini di organizzazione, ruolo e credibilità nazionale e internazionale. Non c’è nessun appuntamento, qui non ci sono i piccioni ...