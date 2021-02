LIVE Italia-Austria 1-1 ATP Cup, Berrettini-Thiem 6-2, 6-4 in DIRETTA: l’azzurro demolisce il numero 3 al mondo (Di martedì 2 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.12: Un dominio quello di Matteo Berrettini fino al 6-2, 4-0, poi la reazione del campione Austriaco Thiem che si è riportato sotto ma l’azzurro non ha abbassato la guardia ed ha conquistato un successo che lo rimette in carreggiata dopo un 2020 da cancellare 6-4 SIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! LA VITTORIA DI Berrettini!!!! In rete la risposta di Thiem e Berrettini batte il numero 3 del mondo!!! Grande match dell’azzurro che ha dominato per tre quarti e nel finale ha resistito alla reazione dell’Austriaco Vantaggio Berrettini: esce il rovescio di Thiem 40-40 Esce il dritto di ... Leggi su oasport (Di martedì 2 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.12: Un dominio quello di Matteofino al 6-2, 4-0, poi la reazione del campionecoche si è riportato sotto manon ha abbassato la guardia ed ha conquistato un successo che lo rimette in carreggiata dopo un 2020 da cancellare 6-4 SIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! LA VITTORIA DI!!!! In rete la risposta dibatte il3 del!!! Grande match delche ha dominato per tre quarti e nel finale ha resistito alla reazione dell’co Vantaggio: esce il rovescio di40-40 Esce il dritto di ...

ASRomaFemminile : ?????? Coppa Italia Femminile LIVE: #FlorentiaRoma - PE_Italia : ?? Alle 15:20 la Commissione @EP_Budgets del Parlamento europeo discuterà con @SandraGallina, DG Sante Commissione U… - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme verso l’obiettivo, #FINOALLAFINE! ?? ???? LIVE MATCH ?… - Emergenza24 : [02.02-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - m_sukandar : RT @Info_INTER: ?? #INTERDAY ?? ?? Semifinal Leg 1 Coppa Italia ?? Inter vs Juventus ?? Rabu, 3 Februari 2021 ?? Kick-off: 02:45 WIB ??? Stadion… -