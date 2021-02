Lazio regina del 2021: che sprint per la squadra di Inzaghi (Di martedì 2 febbraio 2021) Nessuno come la Lazio nel nuovo anno. Da quando il campionato è ripartito dopo la pausa per le festività, i biancocelesti sono tornati più carichi e determinati rispetto alla prima parte di stagione. Nelle prime sei partite di questo nuovo anno infatti la squadra di Inzaghi ha rimediato 1 pareggio (contro il Genoa, altra squadra riveLazione di questo nuovo anno) e ben 5 vittorie. In questo periodo ha fatto meglio di tutte le concorrenti e ha recuperato diversi punti a Juventus, Roma, Milan e Inter. In Europa solo il Manchester City ha collezionato più punti della Lazio vincendo tutte e 6 le partite, mentre a pari merito con i biancocelesti figura l’Eintracht di Francoforte. Foto: Lazio Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 febbraio 2021) Nessuno come lanel nuovo anno. Da quando il campionato è ripartito dopo la pausa per le festività, i biancocelesti sono tornati più carichi e determinati rispetto alla prima parte di stagione. Nelle prime sei partite di questo nuovo anno infatti ladiha rimediato 1 pareggio (contro il Genoa, altrarivene di questo nuovo anno) e ben 5 vittorie. In questo periodo ha fatto meglio di tutte le concorrenti e ha recuperato diversi punti a Juventus, Roma, Milan e Inter. In Europa solo il Manchester City ha collezionato più punti dellavincendo tutte e 6 le partite, mentre a pari merito con i biancocelesti figura l’Eintracht di Francoforte. Foto:Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

