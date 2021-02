Israele, primi effetti del vaccino anti-Covid sugli over 60: calano contagi, ricoveri e malati gravi (Di martedì 2 febbraio 2021) Israele, primi effetti del vaccino anti-Covid negli over 69: giù ricoveri e contagi In Israele si iniziano a vedere i primi effetti del vaccino anti-Covid negli over 60: lo dimostrano i dati analizzati dall’Istituto Weizmann, secondo cui calano sia i ricoveri che i contagi. “La magia è iniziata” ha scritto su Twitter il ricercatore Eran Segal, che, insieme ad alcuni suoi colleghi, ha studiato i dati a circa 40 giorni dall’inizio della vaccinazione di massa. Al momento, in tutto il Paese circa tre milioni di abitanti hanno ricevuto la prima dose del ... Leggi su tpi (Di martedì 2 febbraio 2021)delnegli69: giù rici eInsi iniziano a vedere idelnegli60: lo dimostrano i dati analizzati dall’Istituto Weizmann, secondo cuisia i rici che i. “La magia è iniziata” ha scritto su Twitter il ricercatore Eran Segal, che, insieme ad alcuni suoi colleghi, ha studiato i dati a circa 40 giorni dall’inizio della vaccinazione di massa. Al momento, in tutto il Paese circa tre milioni di abithanno ricevuto la prima dose del ...

Corriere : Da Israele i primi dati sul post vaccino: -35% di contagi e -30% di ricoveri tra gli over 60 - RobertoBurioni : Appena pubblicato gigantesco report su primi dati vaccinazione in Israele. Non ho tempo per commentare, ma 1) il va… - Italia_Notizie : Laboratorio Israele: vaccinato uno su tre. I primi effetti sugli over 65: contagi e ricoveri in picchiata - RobertoCominar1 : RT @pfmajorino: Da Israele i primi dati sul post vaccino: tra gli over 60 crollo dei nuovi contagi (-35%) e dei ricoveri - sca_loredana : RT @pfmajorino: Da Israele i primi dati sul post vaccino: tra gli over 60 crollo dei nuovi contagi (-35%) e dei ricoveri -