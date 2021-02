Inter, prima convocazione per Vecino dopo l’infortunio – FOTO (Di martedì 2 febbraio 2021) Per la partita contro la Juve in Coppa Italia, Conte potrà contare su Matias Vecino: prima convocazione per l’uruguaiano Conte sorride. Per il match di questa sera contro la Juventus, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, il tecnico nerazzurro potrà contare anche su Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, infatti, è stato convocato ed ha messo definitivamente alle spalle il lungo periodo dell’infortunio. ? RITORNO prima convocazione stagionale per "Mate" #Vecino! ???#InterJuventus ??? #FORZAInter pic.twitter.com/8V2eLtjJiy — Inter (@Inter) February 2, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 febbraio 2021) Per la partita contro la Juve in Coppa Italia, Conte potrà contare su Matiasper l’uruguaiano Conte sorride. Per il match di questa sera contro la Juventus, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, il tecnico nerazzurro potrà contare anche su Matias. Il centrocampista uruguaiano, infatti, è stato convocato ed ha messo definitivamente alle spalle il lungo periodo del. ? RITORNOstagionale per "Mate" #! ???#Juventus ??? #FORZApic.twitter.com/8V2eLtjJiy —(@) February 2, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | RITORNO Prima convocazione stagionale per 'Mate' #Vecino! ?????? #InterJuventus ???? #FORZAINTER - Gazzetta_it : Buongiorno con la prima pagina di oggi, 2 febbraio ?? Inter-Juve, prova di forza ?? I voti del mercato ? La caric… - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ?? #Pirlo: 'Grazie #Inter' ?? Ecco i colpi principali dell'ultima giornata ??… - sportface2016 : #InterJuventus, prima convocazione per Matias #Vecino: partirà dalla panchina - 07Nocciolina : RT @Inter: ?? | RITORNO Prima convocazione stagionale per 'Mate' #Vecino! ?????? #InterJuventus ???? #FORZAINTER -

Ultime Notizie dalla rete : Inter prima Inter, prima convocazione per Vecino dopo l'infortunio

Per la partita contro la Juve in Coppa Italia, Conte potrà contare su Matias Vecino: prima convocazione per l'uruguaiano

Stefano Rossini nuovo mister del Borgo calcio

E poi più di 400 partite tra serie A e serie C con le maglie di Inter, Parma, Cremonese, Genoa, ... poi ha guidato la prima squadra della Vigor Carpaneto, portandola dall'Eccellenza alla serie D. E' ...

Inter-Juventus, c'è anche Vecino: prima convocazione stagionale Goal.com Inter-Juventus di Coppa Italia stasera su Rai1: dove vederla anche in streaming

Stasera allo stadio San Siro di Milano si gioca Inter-Juventus, prima semifinale di Coppa Italia: la partita sarà trasmessa su Rai1 ed ecco come fare per vederla anche in streaming. In onda stasera su ...

LIVE TJ - INTER-JUVENTUS - Kulusevski dovrebbe affiancare Ronaldo

I due dirigenti sono arrivati in albergo poco minuti prima dell'arrivo della squadra ... ha lasciato Torino per spostarsi a Milano. Questa sera, contro l'Inter, Andrea Pirlo confermerà il 4-4-2: in ...

Per la partita contro la Juve in Coppa Italia, Conte potrà contare su Matias Vecino:convocazione per l'uruguaianoE poi più di 400 partite tra serie A e serie C con le maglie di, Parma, Cremonese, Genoa, ... poi ha guidato lasquadra della Vigor Carpaneto, portandola dall'Eccellenza alla serie D. E' ...Stasera allo stadio San Siro di Milano si gioca Inter-Juventus, prima semifinale di Coppa Italia: la partita sarà trasmessa su Rai1 ed ecco come fare per vederla anche in streaming. In onda stasera su ...I due dirigenti sono arrivati in albergo poco minuti prima dell'arrivo della squadra ... ha lasciato Torino per spostarsi a Milano. Questa sera, contro l'Inter, Andrea Pirlo confermerà il 4-4-2: in ...