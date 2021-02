Inseguiti dai carabinieri da Cesano Maderno si schiantano in centro a Saronno tra la folla | VIDEO (Di martedì 2 febbraio 2021) E’ partito da Cesano Maderno l’inseguimento che sabato sera si è concluso in pieno centro a Saronno, quando l’auto in fuga, seguita da una pattuglia dei carabinieri, si è schiantata in Corso Italia, tra la folla che riempiva l’isola pedonale di Corso Italia e che si è spostata spaventata all’arrivo delle auto in corsa. A td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Inseguiti dai carabinieri da Cesano Maderno si schiantano in centro a Saronno tra la folla VIDEO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 2 febbraio 2021) E’ partito dal’inseguimento che sabato sera si è concluso in pieno, quando l’auto in fuga, seguita da una pattuglia dei, si è schiantata in Corso Italia, tra lache riempiva l’isola pedonale di Corso Italia e che si è spostata spaventata all’arrivo delle auto in corsa. A td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolodaidasiintra laproviene da Il Notiziario.

