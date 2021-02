Ilary Blasi | gaffe durante il primo appuntamento con Totti

carotelevip : #crisidigoverno Arriva Mario Draghi. Rocco Casalino già sull'aereo per l'Isola dei famosi dove sarà perculato, come… - GeoRosanna : Totti racconta il primo appuntamento con Ilary Blasi: 'Mi ha ammaccato lo sportello della Ferrari' - getoveritquick : VORREI RICORDARE AI NOSTRI CONCORRENTI CHE SONO AL GRANDE FRATELLO, CI SONO TELECAMERE OVUNQUE E COME DICEVA ILARY… - SaCe86 : Totti e la prima volta con Ilary Blasi: “Mi ha rigato la Ferrari” - im_valentina_00 : AAAAAAAAAAAA CHIAMATEMI VELOCE ILARY BLASI PER LE ULTIME PUNTATE #rosmello -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

In attesa di condurre l'edizione 2021 de L'Isola dei Famosi ,si concede un po' di relax casalingo, ma senza rinunciare allo stile. Negli ultimi tempi ha lanciato una rubrica di moda social Fashion or Trashion , in cui commenta i look dei vip insieme ...Per questo motivo la rete ha deciso di puntare su, volto molto noto dei reality grazie proprio alla conduzione del 'Grande Fratello' insieme ad Alfonso Signorini. - - > La prima ...È uscito il nuovo teaser di «Speravo de morì prima», la nuova serie su Francesco Totti targata Sky. In onda anche su Now Tv a partire da marzo, la serie ...Spunta un nuovo retroscena raccontato da Francesco Totti sul primo appuntamento con Ilary Blasi: la showgirl la combina grossa ...