Il Signore degli Anelli | Viggo Mortensen | Vedrò la serie | mi interessa il lavoro di J A Bayona

Viggo Mortensen ha parlato della serie tratta da Il Signore degli Anelli, svelando che è interessato al progetto di cui si sta occupando J.A. Bayona. Il Signore degli Anelli sarà alla base di una nuova serie televisiva prodotta per Amazon e Viggo Mortensen, interprete di Aragorn nella trilogia cult di Peter Jackson, ha svelato perché è curioso di scoprire quale sarà il risultato. L'attore ha parlato del progetto durante un'intervista rilasciata al magazine GQ che gli ha permesso di parlare del ritorno sugli schermi del mondo creato da Tolkien. Viggo Mortensen ha confermato che ha intenzione di vedere la serie.

