Harry e Meghan, dopo le fake news, la resa dei conti con il tabloid: risultato incredibile (Di martedì 2 febbraio 2021) Troppe notizie false sul conto dei duchi di Sussex: il principe Harry e la consorte Meghan Markle. Arriva la resa dei conti Il principe Harry e Meghan MarklePrima vittoria in tribunale per i duchi di Sussex, dopo la clamorosa fuga dal Regno Unito, nella guerra legale intrapresa contro la proprietà del Daily Mail: il più ostile fra i tabloid della stampa popolare britannica. L’editore si è dovuto infatti piegare, dinanzi a un tribunale, a riconoscere d’aver diffamato il principe Harry, avanzando dubbi alla sua fedeltà agli ex commilitoni delle forze armate di Sua Maestà. A decretare la fine di questo round, in un braccio di ferro peraltro ancora aperto su altri fronti, è stato il ritiro di una querela ... Leggi su kronic (Di martedì 2 febbraio 2021) Troppe notizie false sul conto dei duchi di Sussex: il principee la consorteMarkle. Arriva ladeiIl principeMarklePrima vittoria in tribunale per i duchi di Sussex,la clamorosa fuga dal Regno Unito, nella guerra legale intrapcontro la proprietà del Daily Mail: il più ostile fra idella stampa popolare britannica. L’editore si è dovuto infatti piegare, dinanzi a un tribunale, a riconoscere d’aver diffamato il principe, avanzando dubbi alla sua fedeltà agli ex commilitoni delle forze armate di Sua Maestà. A decretare la fine di questo round, in un braccio di ferro peraltro ancora aperto su altri fronti, è stato il ritiro di una querela ...

FilippoCarmigna : Prima vittoria per Harry e Meghan contro il Daily Mail: «Fu diffamato». Ma il giudice lo punge - vogue_italia : Primo successo per i Duchi del Sussex - PasqualeMarro : La Regina perde la pazienza punisce Harry e Meghan Markle - TraccedLeonardo : 'Rivelazioni false e diffamatorie': prima vittoria in tribunale per Harry e Meghan - cvnyonmvon : mi manca meghan nell’icon ma voglio tenere harry per un po’ -