Grande successo per Mina Settembre e il Commissario Ricciardi | D’Alatri | frutto di amore | passione e sacrificio 

Leggi su anteprima24

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sei milioni di spettatori ogni sera, per la Napoli raccontata in tv. Dopo lo strepitosodella fiction ‘‘ che nella quarta puntata, andata in onda su Rai Uno domenica 31 gennaio, ha raggiunto il 24,9% di share, pari a 6,3 milioni di telespettatori, ascolti record anche per ‘Il’. La seconda puntata dello sceneggiato con Lino Guanciale diretto da Alessandroha conquistato 5.685.000 spettatori pari al 23.5% di share. Doppio, dunque, per la riproposizione in tv dei romanzi dello scrittore di napoletano Maurizio de Giovanni. “Il pubblico è rimasto affascinato dalla Napoli anni 30”, ha commentato lo scrittore. La fiction restituisce un’immagine vintage della città ed è stata ...