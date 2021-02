Governo: Renzi, 'M5S non cede su nulla, rottura è su Arcuri, Bonafede, Azzolina e Parisi' (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Crimi ha detto che non intendono cedere su nessuno a cominciare da Bonafede e Azzolina. Domenico Arcuri e Mimmo Parisi non si toccano. Possono sostituire la Catalfo solo se non ci va la Bellanova. E per vicepremier al momento e' in ballo Fraccaro con Orlando". Così Matteo Renzi in chat con i parlamentari di Italia Viva. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Crimi ha detto che non intendonore su nessuno a cominciare da. Domenicoe Mimmonon si toccano. Possono sostituire la Catalfo solo se non ci va la Bellanova. E per vicepremier al momento e' in ballo Fraccaro con Orlando". Così Matteoin chat con i parlamentari di Italia Viva.

giorgio_gori : Se Renzi ha interesse a chiudere sul ConteTer per massimizzare il suo dividendo, per ragioni opposte il Pd dovrebbe… - fattoquotidiano : Governo, Fassina: “Conte e Gualtieri non vanno discussi. Renzi interpreta gli interessi forti e col suo 2% non può… - StefanoFeltri : Renzi, l’Arabia e quelle dimissioni necessarie @emifittipaldi spiega perchè il leader di @ItaliaViva dovrebbe alm… - robyuankeroby : RT @giorgio_gori: Se Renzi ha interesse a chiudere sul ConteTer per massimizzare il suo dividendo, per ragioni opposte il Pd dovrebbe punta… - AmbaraAbba : RT @TgLa7: #crisidigoverno : Governo: Pd, da Renzi rottura inspiegabile -