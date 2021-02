Google ti spiega com’è il sito che stai per visitare (Di martedì 2 febbraio 2021) (Photo by Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Nei risultati delle ricerche di Google è stato introdotto un nuovo riquadro che permette agli utenti di ottenere più informazioni sul sito che stanno per visitare prima di fare click. La funzionalità, già attiva in beta test sui dispositivi mobili, su desktop e per la app Google per Android, aggiunge un nuovo riquadro informativo a praticamente tutti i risultati di ricerca in lingua inglese negli Stati Uniti, area geografica scelta da Big G per testare la novità. Per accedere alle informazioni aggiuntive l’utente dovrà premere l’icona dei tre puntini verticali che comparirà in alto a destra della scheda del risultato. Così facendo apparirà la finestra About the result dove l’utente potrà leggere le informazioni verificate e aggiornate, provenienti da ... Leggi su wired (Di martedì 2 febbraio 2021) (Photo by Alex Tai/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Nei risultati delle ricerche diè stato introdotto un nuovo riquadro che permette agli utenti di ottenere più informazioni sulche stanno perprima di fare click. La funzionalità, già attiva in beta test sui dispositivi mobili, su desktop e per la appper Android, aggiunge un nuovo riquadro informativo a praticamente tutti i risultati di ricerca in lingua inglese negli Stati Uniti, area geografica scelta da Big G per testare la novità. Per accedere alle informazioni aggiuntive l’utente dovrà premere l’icona dei tre puntini verticali che comparirà in alto a destra della scheda del risultato. Così facendo apparirà la finestra About the result dove l’utente potrà leggere le informazioni verificate e aggiornate, provenienti da ...

biagiokomazgeda : @heijsenberg @nastyquik si google spiega molto bene - goshenavenue : @matteorenzi Ci spiega bene Saviano chi è il principe che continui ad osannare su giornali e social manco fosse il… - Sagittario09 : @amaranelladoc @cosimomang Coccola/e a vita ???????? Grazie Maestra Tamara come spiega lei nemmeno Google sa ?????? - NuTeslaRes : #Curioso, è Google che spiega come funziona la nuova protezione di iOS 14 per iMessage - - tpwk_HSLT28 : Mi è spuntato su Google il testo di una presunta canzone di H e L 'I'm sorry' e gli articoli sono del 28 settembre… -