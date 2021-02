GF Vip, nuova bufera su Alda D’Eusanio: c’entra Maria De Filippi (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo una puntata particolarmente carica di tensione per Alda D’Eusanio ieri, al GF Vip, oggi scoppia una nuova bufera: c’entra Maria De Filippi (fonte Instagram)L’ingresso di Alda D’Eusanio nella casa del GF Vip ha portato sicuramente una ventata di aria fresca, ma ha anche smosso parecchi equilibri e dato vita ad alcuni momenti carichi di tensione. Come accaduto nel corso della puntata andata in onda ieri, quando il conduttore, Alfonso Signorini, ha dovuto aprire un televoto flash per decidere delle sorti della nuova concorrente. Questo perché, nel corso della sua permanenza nella casa, si è lasciata sfuggire una parola considerata offensiva e per cui altri hanno subito la squalifica. Il pubblico ha però scelto di ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo una puntata particolarmente carica di tensione perieri, al GF Vip, oggi scoppia unaDe(fonte Instagram)L’ingresso dinella casa del GF Vip ha portato sicuramente una ventata di aria fresca, ma ha anche smosso parecchi equilibri e dato vita ad alcuni momenti carichi di tensione. Come accaduto nel corso della puntata andata in onda ieri, quando il conduttore, Alfonso Signorini, ha dovuto aprire un televoto flash per decidere delle sorti dellaconcorrente. Questo perché, nel corso della sua permanenza nella casa, si è lasciata sfuggire una parola considerata offensiva e per cui altri hanno subito la squalifica. Il pubblico ha però scelto di ...

StraNotizie : Ascolti 1^ febbraio, ecco quanto ha fatto la nuova puntata del Grande Fratello Vip - nuova_venezia : Si è spenta a 88 anni la titolare del ristorante «da Romano»: aveva sconfitto il Covid, poi l’aggravamento e la mor… - entenkwkm : Questa sera, 1° febbraio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip; come sempre sarà condotta dal di… - zazoomblog : GF Vip in arrivo una nuova eliminazione: il pubblico ha deciso - #arrivo #nuova #eliminazione: - _Simonito_ : RT @FredMosby_: Una nuova fantasmagorica puntata del Gregoraci Fanclub vip condotto da Alfonso Signorini #GFVip -