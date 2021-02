Ferrari: Elkann, 'ceo? prenderemo tempo necessario per trovare migliore possibile' (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Ci prenderemo il tempo necessario per trovare il migliore possibile". Ad affermarlo, nel corso della conference call con gli azionisti, è il presidente di Ferrari, John Elkann rispondendo a una domanda circa il futuro ceo della casa di Maranello. L'ad di Ferrari Louis Camilleri ha rassegnato il 10 dicembre scorso le sue dimissioni per motivi personali. Attualmente il presidente esecutivo John Elkann è amministratore delegato ad interim. Intanto il Consiglio di Amministrazione della Ferrari sta gestendo il processo già avviato di identificazione del successore di Camilleri. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Ciilperil". Ad affermarlo, nel corso della conference call con gli azionisti, è il presidente di, Johnrispondendo a una domanda circa il futurodella casa di Maranello. L'ad diLouis Camilleri ha rassegnato il 10 dicembre scorso le sue dimissioni per motivi personali. Attualmente il presidente esecutivo Johnè amministratore delegato ad interim. Intanto il Consiglio di Amministrazione dellasta gestendo il processo già avviato di identificazione del successore di Camilleri.

La Ferrari sta lavorando per trovare un nuovo amministratore delegato, con l'obiettivo di avere 'il migliore' a Maranello. Lo ha detto John Elkann, presidente e Ceo ad interim del Cavallino Rampante, in ...

Lo ha affermato John Elkann, presidente e ceo ad interim di Ferrari, aprendo la presentazione sui conti della Casa di Maranello. Con le presentazioni di tre nuovi modelli nel corso dell'anno, ha ...

Gli effetti della pandemia, la chiusura degli stabilimenti tra marzo e maggio, sono fattori che si riflettono sui risultati finanziari presentati dalla Ferrari. Nel 2021 si attende un forte rimbalzo d ...

