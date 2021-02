Fall Guys dà il benvenuto alla stagione 3.5 con tanti nuovi contenuti (Di martedì 2 febbraio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Mediatonic annuncia ufficialmente l'arrivo della stagione 3.5 in Fall Guys. Questa stagione porta con sé nuove succose novità per tutti i giocatori, ad iniziare da una nuova modalità chiamata "Snow Survivor" che sfiderà i coloratissimi fagioli a farsi strada attraverso una tempesta di palle di neve. Oltre a questo ci saranno più di 40 round remixati, così come un nuovo pacchetto DLC costume Sugar Plum e altri nuovi costumi disponibili per l'acquisto: nel negozio arriveranno tantissimi nuovi deliziosi look, oltre al tanto richiesto ritorno di Godzilla, Untitled Goose Game e dei costumi di Sonic. Inoltre, la nuova stagione correggerà anche alcuni bug e miglioramenti alla quality of life. Mediatonic per ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 febbraio 2021) Attraverso un comunicato stampa, Mediatonic annuncia ufficialmente l'arrivo della3.5 in. Questaporta con sé nuove succose novità per tutti i giocatori, ad iniziare da una nuova modalità chiamata "Snow Survivor" che sfiderà i coloratissimi fagioli a farsi strada attraverso una tempesta di palle di neve. Oltre a questo ci saranno più di 40 round remixati, così come un nuovo pacchetto DLC costume Sugar Plum e altricostumi disponibili per l'acquisto: nel negozio arriverannossimideliziosi look, oltre al tanto richiesto ritorno di Godzilla, Untitled Goose Game e dei costumi di Sonic. Inoltre, la nuovacorreggerà anche alcuni bug e miglioramentiquality of life. Mediatonic per ...

