Eurostat: Pil eurozona torna negativo nel quarto trimestre 2020 (-0,7%)

In Italia il calo è di -2%, il secondo più alto dopo l'Austria (-4,3%). Terza peggiore è la Francia (-1,3%). Sale invece in Lituania (+1,2%) e Lettonia (+1,1%)

BRUXELLES (BELGIO) " Secondo le stime Eurostat, nel quarto trimestre del 2020 l'Italia ha registrato una decrescita del Pil pari al - 2%. I dati dell'ufficio statistico Ue riguardano il prodotto interno lordo europeo, che tiene conto ...

I dati Eurostat mostrano che la recessione è tornata ad affacciarsi nell'Eurozona a fine 2020: - 0,7% il pil nel quarto trimestre ( - 0,5% nella Ue - 27). In Italia il calo è del 2%, si tratta del ...

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Secondo le stime Eurostat, nel quarto trimestre del 2020 l’Italia ha registrato una decrescita del Pil pari al -2%. I dati dell’ufficio statistico Ue riguardano il pro ...

Clicca e condividi l'articoloNel 2020 il Pil italiano è calato dell’8,8% (dato grezzo) mentre nel quarto trimestre del 2020 è sceso del 2% rispetto al trimestre precedente e del 6,6% rispetto al quart ...

