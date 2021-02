“Dayane Mello ha sognato di fare l’amore con mio figlio?”, parla la mamma di Andrea Zenga (Di martedì 2 febbraio 2021) Roberta Termali, mamma di Andrea Zenga, ospite di Casa Chi ha risposto alla domanda di Gabriele Parpiglia sulla nascita di una ipotetica relazione tra il figlio e Dayane Mello, la modella brasiliana che ha mostrato dell’interesse per il coinquilino del Grande Fratello Vip. La mamma di Andrea Zenga parla di Dayane Mello e del sogno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 2 febbraio 2021) Roberta Termali,di, ospite di Casa Chi ha risposto alla domanda di Gabriele Parpiglia sulla nascita di una ipotetica relazione tra il, la modella brasiliana che ha mostrato dell’interesse per il coinquilino del Grande Fratello Vip. Ladidie del sogno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

