Crisi | Renzi | E' rottura Ci affidiamo a Mattarella

(Di martedì 2 febbraio 2021) Nessun passo avanti per il 'Conte ter', anzi. Nelle ultime ore la trattativa si è arenata, tra veti dei partiti e divergenze sul programma Segui su affaritaliani.it

marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Gombloddo: “Dopo giorni di fango contro di noi, tutto è chiaro. Non è Italia Viva ad aver a… - davidallegranti : Nel 2002 un giovane segretario della Margherita fiorentina, di nome Matteo Renzi, provocò la crisi a Palazzo Vecchi… - alessioviola : ++Crisi, Renzi chiede terzo continente a sua scelta++ - cocchi2a : RT @ultimoranet: Crisi di Governo, Renzi: rottura su Bonafede, Mes, Scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza.… - GiuseppeCima : RT @claudiafusani: Mentre il noto politologo comunista infatuato di Conte Marco Revelli definisce #Renzi un “pirata psicopatico con gravi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Renzi

...La maggior parte dell'intervista della conduttrice Luisella Costamagna verte ovviamente sulla... La domanda di Latella a Scalfarotto: 'Imbarazzato da battuta disu costo del lavoro?' Durante ...Ma ladi governo può paradossalmente aiutare il PD anche nell'ottica di un accordo elettorale:... E del qualevorrebbe la testa. L'incognita Calenda A sparigliare non poco le carte c'è però ...L'accordo non c'è, salta il banco nella maggioranza e iniziano ad emergere i primi dettagli. Francesco Bonifazi , il senatore di ...L'ex premier e presidente della Commissione Ue ospite a un convegno di Formiche ed Airpress commenta severo la crisi di governo: bisogna fare presto, per la pandemia e il Recovery Fund servono coesion ...