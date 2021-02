Crisi | Mattarella | ' Due strade | nuovo Governo adeguato o elezioni'

(Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 02 febbraio 2021 'La campagna elettorale coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell'Italia. Il virus richiede un ...

you_trend : ?? #Mattarella: si aprono due strade. O dare vita a un governo adeguato per fronteggiare la crisi sociale, economica… - lucatelese : Alla fine Renzi ha fatto il suo lavoro di killer, ancora una volta. Ha finto di voler trovare un accordo, preso in… - RaiNews : Crisi, Mattarella convoca domattina al Quirinale Mario Draghi - sim7s : Alla fine ci sono riusciti con #Draghi. Era tanto che lo volevano. Ed è una scelta migliore rispetto a un governo c… - bc_emergenza : RT @repubblica: ?? Mattarella convoca Draghi al Colle per conferirgli l'incarico di governo. Il Colle: 'Serve esecutivo di alto profilo' per… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Mattarella

L asanitaria ed economica 'richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l'attività ridotta al minimo', spiega. 'Dallo scogliomento delle Camere del ...Prendono la parola le opposizioni, dopo il fallimento della trattativa per la nascita di un terzo . Ecco . 'Continua il vergognoso teatrino sulla pelle di 60 milioni di italiani. Siamo sicuri che il ...Vertice alleati-Renzi, è rottura su Bonafede e Azzolina. Divide anche il tema della giustizia. Orlando propone un ...“Presto incarico di alto profilo”. Tradotto: governo del presidente. Dopo quattro giorni di consultazioni che non hanno portato a un accordo tra i partiti che sostenevano il governo Conte, il capo del ...