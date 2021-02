Crisi di governo, è tutto un rinvio. E il M5S perde ancora pezzi: lascia pure Carelli (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb – Rinvii, tensioni, strappi, ricami e rimpalli. E’ difficile dire se sia più imbarazzante la gestione della Crisi o il governo in Crisi, sta di fatto che l’Italia è appesa a Fico che consulta e chiede tempo. Un tempo che sta per scadere, con il presidente della Camera che si recherà entro le 20 al Colle e dovrebbe chiedere a Mattarella un nuovo “giro” di consultazioni. I giallofucsia non intendono insomma gettare la spugna, continuano a tergiversare e provano a ricucirsi. Pd, M5S e Iv appaiono divisi praticamente su tutto, tranne che sulla volontà di restare a galla, in un modo o nell’altro. Resta il problemone cardine: trovare una quadra per dar vita a un nuovo esecutivo. E la quadra al momento sembra proprio una chimera. Prevalgono i veti incrociati che inevitabilmente bloccano la trattativa in corso, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb – Rinvii, tensioni, strappi, ricami e rimpalli. E’ difficile dire se sia più imbarazzante la gestione dellao ilin, sta di fatto che l’Italia è appesa a Fico che consulta e chiede tempo. Un tempo che sta per scadere, con il presidente della Camera che si recherà entro le 20 al Colle e dovrebbe chiedere a Mattarella un nuovo “giro” di consultazioni. I giallofucsia non intendono insomma gettare la spugna, continuano a tergiversare e provano a ricucirsi. Pd, M5S e Iv appaiono divisi praticamente su, tranne che sulla volontà di restare a galla, in un modo o nell’altro. Resta il problemone cardine: trovare una quadra per dar vita a un nuovo esecutivo. E la quadra al momento sembra proprio una chimera. Prevalgono i veti incrociati che inevitabilmente bloccano la trattativa in corso, ...

