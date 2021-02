Covid | Bassetti | “Seconda ondata quasi finita | terza meno impattante”

Leggi su dire

(Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA – “Questa seconda ondata stiamo pian piano mettendocela alle spalle, a parte la giornata di ieri in cui c’è stato un lieve incremento dei ricoveri, però bisogna a non abbassare la guardia, continuare nell’investimento sulle persone e sui comportamenti individuali, affinché la terza ondata che sicuramente ci sarà, sarà un’ondina e non uno tsunami come quella che ci ha già colpito”. Così il professore Matteo Bassetti, direttore di malattie infettive al San Martino di Genova, ospite di Tagadà su La7. Sul perché alcune persone vengano colpite maggiormente dal virus e altre a livello asintomatico, Bassetti spiega che “nel nostro organismo c’è un’immunità innata, per cui alcuni si difendono meglio e altri no, a prescindere dall’incontro con il virus. Dobbiamo investire per capire questo meccanismo e nel mentre cercare di usare la terapie degli anticorpi monoclonali, che è sicuramente una delle prospettive più importanti e per la quale mi auguro che Aifa si esprimerà già oggi o domani come previsto, rendendo disponibile questo farmaco anche per l’Italia che siamo uno dei pochi Paesi che pur avendone avuto la disponibilità già tre mesi fa, non li ha ancora usati. Questo pone anche qualche interrogativo su chi non lo ha permesso”, ha concluso Bassetti.