Covid-19 | bollettino 2 febbraio | 9 660 contagiati e 499 morti

NicolaPorro : Vi spiego perché, dati #Iss alla mano, il giornale unico del virus ha torto. E perché almeno gli under 40 andrebber… - MarcG_69 : RT @Adnkronos: #Covid Sardegna, 71 nuovi casi e 8 morti: il bollettino - Adnkronos : #Covid Sardegna, 71 nuovi casi e 8 morti: il bollettino - infoitinterno : Bollettino Covid Italia: 9.660 i positivi di oggi 2 febbraio - infoitinterno : Covid Lombardia, il bollettino di oggi 2 febbraio: 912 contagi e 63 morti, ricoveri risalgono -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Read More Condividi su: WhatsApp Tweet Telegram Condividi su Tumblr Altro Stampa Pocket Tagged with:, contagi , coronavirus ,- 19 , dati , febbraio , Italia , morti , regioni , ...LE ULTIME NOTIZIE 2 Febbraio 2021 In EvidenzaItalia, oggi 9.660 contagi e 499 morti:2 febbraio Sono 9.660 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 2 febbraio, secondo i ...16:27:06 Trentadue positivi in meno nelle ultime 24 ore, ma soprattutto un solo decesso: sono questi i numeri del bollettino dell’Asl sull’emergenza Coronavirus. Il numero dei positivi scende a 2775 g ...Secondo il bollettino di oggi, martedì 2 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 9.660 i nuovi casi, contro i 7.925 di ieri, e 499 i m ...