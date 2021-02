CorSport: Gattuso ha sistemato l’ultimo e decisivo strappo sul rinnovo (Di martedì 2 febbraio 2021) “Rino Gattuso ha sistemato l’ultimo (e decisivo) strappo su un rinnovo già depositato a languire nel cassetto. Del domani, probabilmente v’è certezza, almeno una: tra Gattuso e il Napoli non c’è futuro, resterà tutto avvolto nel mistero di queste partite che sveleranno il destino della stagione e quello di un allenatore che è uscito dalla penombra ed ha deciso di lavare i panni sporchi in piazza”. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il calendario è troppo fitto per prendere una decisione adesso, ma le riflessioni del presidente restano e, dopo le dichiarazioni di Gattuso nel post Napoli-Parma, si sono spostate anche “su un altro piano, quello personale”. De Laurentiis continua a ritenere Benitez la prima scelta, ma ha scelto una tregia fino a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 febbraio 2021) “Rinoha(esu ungià depositato a languire nel cassetto. Del domani, probabilmente v’è certezza, almeno una: trae il Napoli non c’è futuro, resterà tutto avvolto nel mistero di queste partite che sveleranno il destino della stagione e quello di un allenatore che è uscito dalla penombra ed ha deciso di lavare i panni sporchi in piazza”. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il calendario è troppo fitto per prendere una decisione adesso, ma le riflessioni del presidente restano e, dopo le dichiarazioni dinel post Napoli-Parma, si sono spostate anche “su un altro piano, quello personale”. De Laurentiis continua a ritenere Benitez la prima scelta, ma ha scelto una tregia fino a ...

napolista : CorSport: Gattuso ha sistemato l’ultimo e decisivo strappo sul rinnovo Tra il tecnico e il Napoli non c’è futuro. B… - capuanogio : Il silenzio di #ADL dopo lo sfogo di #Gattuso nasconde la rottura definitiva. Le parole del tecnico sono state l’ul… - CorSport : #Napoli, Bagni: '#Gattuso non si dimetterà mai, e ha pienamente ragione' - tutticonvocati : #Fonseca vince con la sua #Roma, ma tiene banco il caso #Dzeko. Il #Napoli batte il #Parma, ma #Gattuso si sfoga. N… - UgoBaroni : RT @CorSport: La prima pagina del #CorSport: ?? #Gattuso, accuse a #DeLa: 'Qui non mi sento più a mio agio' ?? #Scudetto, c'è anche la #Ro… -