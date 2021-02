Coronavirus: a febbraio in Lombardia 675mila dosi vaccino (Di martedì 2 febbraio 2021) Milano, 2 feb. (Adnkronos) – Al momento il calendario di consegna delle dosi di vaccino anti-Covid in Lombardia prevede che nel mese di febbraio la Regione abbia a disposizione 675.952 dosi tra Pfizer (378mila), Moderna (115mila) e Astrazeneca (circa 182mila). Sono i numeri riferiti dall’assessore al Welfare Letizia Moratti in consiglio regionale. Al 31 gennaio, sono 305mila circa le vaccinazioni eseguite dalla Lombardia. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 febbraio 2021) Milano, 2 feb. (Adnkronos) – Al momento il calendario di consegna delledianti-Covid inprevede che nel mese dila Regione abbia a disposizione 675.952tra Pfizer (378mila), Moderna (115mila) e Astrazeneca (circa 182mila). Sono i numeri riferiti dall’assessore al Welfare Letizia Moratti in consiglio regionale. Al 31 gennaio, sono 305mila circa le vaccinazioni eseguite dalla. L'articolo CalcioWeb.

