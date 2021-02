Coppa Italia, rivincita Juventus: batte l’Inter e ipoteca la finale (Di martedì 2 febbraio 2021) La Juventus si prende la rivincita nei confronti dell'Inter. I bianconeri conquistano la vittoria nella gara d'andata andando a vincere in trasferta e mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alla finale di Coppa Italia. Per i nerazzurri, invece, la situazione si complica tremendamente: ora dovranno imporsi allo Stadium con almeno due gol di scarto. Una missione quasi impossibile.IL MATCHL'Inter sembra in grado di ripetere la prestazione sontuosa offerta a San Siro. Al 9' i nerazzurri vanno in vantaggio grazie a una girata di Lautaro che trova una deviazione da parte di Buffon, ma non basta a evitare il gol. La squadra di Conte sembra in controllo, ma al 25' l'arbitro assegna un calcio di rigore alla Juventus per un contatto tra Cuadrado e Young. Ronaldo non ... Leggi su itasportpress (Di martedì 2 febbraio 2021) Lasi prende lanei confronti dell'Inter. I bianconeri conquistano la vittoria nella gara d'andata andando a vincere in trasferta e mettendo una seriasulla qualificazione alladi. Per i nerazzurri, invece, la situazione si complica tremendamente: ora dovranno imporsi allo Stadium con almeno due gol di scarto. Una missione quasi impossibile.IL MATCHL'Inter sembra in grado di ripetere la prestazione sontuosa offerta a San Siro. Al 9' i nerazzurri vanno in vantaggio grazie a una girata di Lautaro che trova una deviazione da parte di Buffon, ma non basta a evitare il gol. La squadra di Conte sembra in controllo, ma al 25' l'arbitro assegna un calcio di rigore allaper un contatto tra Cuadrado e Young. Ronaldo non ...

SamiKhedira : Cari Juventini, vorrei ringraziarvi di tutto cuore! È stato un periodo incredibilmente bello e soprattutto di succe… - juventusfcen : ?????????? ??'???????????? ???? ?????? ?????? ?? ?? Coppa Italia ?? @Inter_en ?? Stadio San Siro ? 20:45 CET ?? #InterJuve - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - fattointerista : Se vale la regola del goal doppio fuori casa non passeremo mai il turno. Sinceramente non so (e non mi interessa) s… - Daniele20052013 : Cristiano Ronaldo rimonta l'Inter, colpo Juve nella semifinale di Coppa Italia a San Siro -