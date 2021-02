C’è un Mussolini nella Primavera della Lazio (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb – Mussolini gioca nelle giovanili della Lazio. Ma non è “quel” Mussolini, ovviamente. E’ il pronipote del Duce che è stato ingaggiato dalla società sportiva della Capitale. Un potenziale calciatore di Serie A dunque, con un cognome leggermente evocativo e inevitabilmente ingombrante. “Rischio strumentalizzazioni? Non c’è nulla da commentare, è un tema da cui preferisco stare fuori. Sulla sua vita e sulle sue cose, mio figlio non vuole alcun tipo di intromissione”. Dice Alessandra Mussolini, nipote del Duce, commentando all’Adnkronos l’ingresso del figlio Romano nella Primavera della Lazio. “Lazio, c’è un Mussolini in panchina“, titola stamani Il Messaggero. “Un cognome ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 febbraio 2021) Roma, 2 feb –gioca nelle giovanili. Ma non è “quel”, ovviamente. E’ il pronipote del Duce che è stato ingaggiato dalla società sportivaCapitale. Un potenziale calciatore di Serie A dunque, con un cognome leggermente evocativo e inevitabilmente ingombrante. “Rischio strumentalizzazioni? Non c’è nulla da commentare, è un tema da cui preferisco stare fuori. Sulla sua vita e sulle sue cose, mio figlio non vuole alcun tipo di intromissione”. Dice Alessandra, nipote del Duce, commentando all’Adnkronos l’ingresso del figlio Romano. “, c’è unin panchina“, titola stamani Il Messaggero. “Un cognome ...

