Carelli lascia il Movimento 5 stelle e passa all'opposizione: "Troppi incompetenti nei posti sbagliati" (Di martedì 2 febbraio 2021) Emilio Carelli lascia il gruppo del Movimento 5 stelle alla Camera e approda al gruppo misto. "Non senza sofferenza interiore annuncio la mia uscita dal Gruppo parlamentare del Movimento 5 stelle. In questo modo dico addio ad un Movimento che ha perso la sua anima" ha detto il deputato aggiungendo che "mentre entro nel Gruppo Misto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

TgLa7 : #Carelli lascia #M5S,ora casa di Centro per riunire scontenti .'Il Movimento ha perso la sua anima' - HuffPostItalia : Carelli lascia i 5 stelle: 'Ora una casa di centro per riunire gli scontenti' - LegaSalvini : TERREMOTO NEL M5S: EMILIO CARELLI LASCIA IL MOVIMENTO E LANCIA “CENTRO-POPOLARI ITALIANI” - scalise_luigia : RT @umorismoq: Carelli lascia il M5S, la vera domanda è come ci fosse finito. - RagnarKimi : #Carelli lascia il #m5s per appoggiare il governo tecnico. Perché se salta il #ConteTer il m5s non appoggerà un gov… -