Calo del Pil dell'8,8% nel 2020. Dato migliore rispetto alle attese (Di martedì 2 febbraio 2021) Dati migliori delle attese, anche se disastrosi, per il Pil italiano nel 2020. Secondo i dati Istat, nello scorso anno il Pil italiano stimato sui dati trimestrali grezzi ha avuto una riduzione dell'8,... Leggi su globalist (Di martedì 2 febbraio 2021) Dati migliori, anche se disastrosi, per il Pil italiano nel. Secondo i dati Istat, nello scorso anno il Pil italiano stimato sui dati trimestrali grezzi ha avuto una riduzione'8,...

BentivogliMarco : Nonostante blocco dei licenziamenti e cassa integrazione. Dicembre su Novembre 2020: - 101.000 posti di lavoro per… - francescoseghez : Per chi avesse ancora dubbi sul fatto che gli under 35 siano stati i più penalizzati dalla crisi in corso nel mondo… - Paola_zrz : RT @GiorgiaMeloni: #FratellidItalia ribadisce la necessità di un’indennità parametrata sul modello della cassa integrazione e rivolta a chi… - TitiCasati : RT @RoccoTodero: Dai su, il calo del PIL dell’8,8% è leggermente meglio di quello che avevano previsto le stime. #Imbecilli - kuzzi79 : RT @valeriogaripoli: Mentre continuano le consultazioni per un Governo si registrano le difficoltà mercato del lavoro. Meno 444.000 occupat… -