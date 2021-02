Bassetti minacciato di morte dai no - vax dopo Non è l'Arena, l'infettivologo ora è scortato sotto casa e all'ospedale (Di martedì 2 febbraio 2021) 'Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minacce alla mia persona e persino minacce di morte '. Lo riferisce l'infettivologo genovese stamani via fb in seguito a un confronto sull'... Leggi su leggo (Di martedì 2 febbraio 2021) 'Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minacce alla mia persona e persino minacce di'. Lo riferisce l'genovese stamani via fb in seguito a un confronto sull'...

Notiziedi_it : Vaccini, Bassetti minacciato di morte dai no-vax sui social: l'infettivologo scortato sotto casa e in ospedale - Rom_Lisa : RT @ilmessaggeroit: Vaccini, Bassetti minacciato di morte dai no-vax sui social: l'infettivologo scortato sotto casa e in ospedale https:/… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Vaccini, Bassetti minacciato di morte dai no-vax sui social: l'infettivologo scortato sotto casa e in ospedale https:/… - mattinodinapoli : Vaccini, Bassetti minacciato di morte dai no-vax sui social: l'infettivologo scortato sotto casa e in ospedale - ilmessaggeroit : Vaccini, Bassetti minacciato di morte dai no-vax sui social: l'infettivologo scortato sotto casa e in ospedale -